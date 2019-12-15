تحذير خطير من وزارة التجارة بشأن نشافات الملابس

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - علا البابلي

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من احتمالية حدوث حريق نشافات الملابس في حالة ملامسة الوبر المتبقي من الملابس لسخان النشافة.

وقد أكدت الوزارة أن ذلك يُمكن أن يحدث في نوعين من أنواع النشافات المستوردة منها نوع إنديست بعدة طرازات منها وكذلك نوع آخر وهو أريستون.

وقد نشرت الوزارة عددًا من الإجراءات الاحتياطية التي يمكن أن يتبعها المواطنون لنتجنب حدوث هذا الأمر، وتتمثل هذه الإجراءات في التأكد من شمولية النشافة وذلك من خلال رابط سوف تجدونه في الصورة المرفقة بنهاية الخبر.

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كما يجب أيضًا إزالة التيار الكهربي عن النشافة في حالة وجود أية شكوك من هذا النوع نحوها أو حدوث أي شيء غريب.

وفي حالة حدوث تعطل للنشافة أو أي نوع من أنواع الأعطال يجب التواصل المباشر مع الشركة الخاصة بها لإرسال المندوبين لإصلاح الأعطال بالمجان.

ويجب على جميع المواطنين توخي الحذر من هذا الأمر خاصة في الأنواع المذكورة من أنواع النشافات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم وأمنكم.