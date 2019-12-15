- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تحذير خطير من وزارة التجارة بشأن نشافات الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير خطير من وزارة التجارة بشأن نشافات الملابس
متابعات الخليج 365 - علا البابلي
حذرت وزارة التجارة والاستثمار من احتمالية حدوث حريق نشافات الملابس في حالة ملامسة الوبر المتبقي من الملابس لسخان النشافة.
وقد أكدت الوزارة أن ذلك يُمكن أن يحدث في نوعين من أنواع النشافات المستوردة منها نوع إنديست بعدة طرازات منها وكذلك نوع آخر وهو أريستون.
وقد نشرت الوزارة عددًا من الإجراءات الاحتياطية التي يمكن أن يتبعها المواطنون لنتجنب حدوث هذا الأمر، وتتمثل هذه الإجراءات في التأكد من شمولية النشافة وذلك من خلال رابط سوف تجدونه في الصورة المرفقة بنهاية الخبر.
كما يجب أيضًا إزالة التيار الكهربي عن النشافة في حالة وجود أية شكوك من هذا النوع نحوها أو حدوث أي شيء غريب.
وفي حالة حدوث تعطل للنشافة أو أي نوع من أنواع الأعطال يجب التواصل المباشر مع الشركة الخاصة بها لإرسال المندوبين لإصلاح الأعطال بالمجان.
ويجب على جميع المواطنين توخي الحذر من هذا الأمر خاصة في الأنواع المذكورة من أنواع النشافات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم وأمنكم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير خطير من وزارة التجارة بشأن نشافات الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.