شكرا لقرائتكم الداخلية تنظم ندوة الأمن حق إنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 الداخلية تنظم ندوة الأمن حق إنساني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض نظمت وزارة الداخلية اليوم الأحد ندوة بعنوان “الأمن حق إنساني” في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. Advertisements وناقشت الندوة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديات حماية حقوق الإنسان في المجال الأمني، ودور الجهات الأمنية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور نخبة من المتحدثين في المجال القانوني والأمني والإعلامي. شارك الخبر







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