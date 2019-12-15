سهم أرامكو يقود صعود تداول لليوم الثالث على التوالي

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغ عدد الصفات على سهم أرامكو اليوم 55,738 صفقة حتى لحظة إعداد هذا الخبر فيما لا يزال السوق مفتوحًا.

وتم فتح تداول سهم أرامكو اليوم عند 37.10 ريال ليرتفع خلال الجلسة إلى 37.50 ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 71,103,133 بقيمة 2,644,421,044.65 ريالًا حيث بلغ مقدار الزيادة 10.36 %.

Advertisements

وكانت السوق المالية بدأت الأربعاء الماضي إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

وفي يوم الخميس قاد سهم أرامكو سوق تداول للصعود للمرة الثانية وكان من بين الخمسة أسهم الأعلى ارتفاعًا في قطاع الطاقة.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد نجحت في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).

شارك الخبر







