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إصابات في اصطدام حافلة بجسر المشاة بمشعر عرفة

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2019-12-15

إصابات في اصطدام حافلة بجسر المشاة بمشعر عرفة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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شهدت العاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، اصطدام حافلة ب ـ”جسر المشاة” في مشعر عرفة؛ مما نتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية “٩١١” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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