شكرا لقرائتكم نجاح إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 نجاح إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة متابعات الخليج 365 - ينبع Advertisements أسهم بفضل الله فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى ينبع العام في إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة مصابة بهشاشة العظام وتعرضت للانزلاق، حيث كانت تعاني من ألم حاد بمنطقة الكتف مع وجود تورم، وبعد إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الكتف، تبين تفتت عظام المفصل إلى خمسة أجزاء. وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإعادة بناء المفصل عبر تثبيت الأجزاء المفتتة بالمسامير وشرائح التيتانيوم، تكللت بالنجاح. شارك الخبر







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