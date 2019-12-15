رصانة يشارك في معرض #جدة الدولي للكتاب

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - واس

يشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة” في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة المقام حالياً على أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية خلال الفترة 11 – 21 ديسمبر 2019م الموافق 14 – 24 ربيع الآخر 1441هـ.

ويعرض المعهد عبر جناحه ( A35) عددًا من إصداراته الخاصة بالشأن الإيراني والإقليمي والدولي، منها : سلسلة قضايا إيرانية، التقرير الاستراتيجي السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة الدراسات الإيرانية، إضافة إلى عدد من الكتب منها : المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة، فقه الانتظار، مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني، الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث، نحو عقل استراتيجي جديد، الفقيه والدين والسلطة، الخميني في فرنسا، الدور الإيراني في اليمن، التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي، الديمقراطية في إيران، الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران.

كما سيعرض المعهد أحدث إصداراته «مجاميع القرصنة والميليشيات الرقميّة الإيرانية» للكاتب حسن مُظفَّر الرزو الذي يتناول في فصوله الخمسة تزايد فرص نشوب حروب فضاء الفيض المعلوماتي، وتوسّعها على نحوٍ غير مسبوقٍ.

وتعرَّض الكاتب باستفاضةٍ إلى هجمات الميليشيات الرقميَّة الإيرانية على الفضاء الرقمي للمملكة العربية السعودية، ودور الخطاطة المُقترحة للتعاملِ مع هذه التهديدات.

وسبق أن شارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة” في العديد من معارض الكتاب محلياً ودولياً في كل من القاهرة وبيروت والرياض وجدة والقصيم وفرانكفورت ولا هور والشارقة.

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