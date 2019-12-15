خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيدة سانا مارين بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيدة سانا مارين، رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سانا مارين، رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
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