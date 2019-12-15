خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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وقال الملك "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".