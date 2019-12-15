محمد بن مسعود - الدمام - أودع الأسبوع الماضي 2.6 مليار ريال "مخصص ديسمبر" أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .

وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:

http://ca.gov.sa والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15 أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .

وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:

http://ca.gov.sa والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. Advertisements 15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 02:40 PM أودع الأسبوع الماضي 2.6 مليار ريال "مخصص ديسمبر" أودع الأسبوع الماضي 2.6 مليار ريال "مخصص ديسمبر" أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .

وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:

http://ca.gov.sa والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. ، "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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