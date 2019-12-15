، الهلال الأحمر  يشارك بـ"مهرجان الإبل" بـ8 سيارات إسعاف و14 كادرًا طبيًا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض ياسر الجلاجل إنه تم الدفع بـثمان سيارات إسعاف، منها سيارتا دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة ووحدة عربة للكوارث.
وأضاف الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهايته من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات، خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة إقامته كما حدث العام الماضي.
وفي الختام أكد الجلاجل على تواجد الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقيفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.
هيئة الهلال الأحمر السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الهلال الأحمر يشارك بـ"مهرجان الإبل" بـ8 سيارات إسعاف و14 كادرًا طبيًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15
تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض ياسر الجلاجل إنه تم الدفع بـثمان سيارات إسعاف، منها سيارتا دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة ووحدة عربة للكوارث.
وأضاف الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهايته من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات، خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة إقامته كما حدث العام الماضي.
وفي الختام أكد الجلاجل على تواجد الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقيفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:15 PM
تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض ياسر الجلاجل إنه تم الدفع بـثمان سيارات إسعاف، منها سيارتا دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة ووحدة عربة للكوارث.
وأضاف الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهايته من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات، خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة إقامته كما حدث العام الماضي.
وفي الختام أكد الجلاجل على تواجد الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقيفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.
، الهلال الأحمر يشارك بـ"مهرجان الإبل" بـ8 سيارات إسعاف و14 كادرًا طبيًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر يشارك بـ"مهرجان الإبل" بـ8 سيارات إسعاف و14 كادرًا طبيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.