، "دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريال ،

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أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.
وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي جمعية دوائي المضادات الحيوية
"دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15
أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.
وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:29 PM
ضمن استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة
أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.
وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.
، "دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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