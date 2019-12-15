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شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعى 77 ألف نشافة ملابس لسبب خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد، 77,364 نشافة ملابس “ARISTON / INDESIT”، موديلات (2004 – 2015).
ولفتت الوزارة إلى أن إجراء الاستدعاء يعود لاحتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
وطالبت التجارة المستهلكين بالتحقق من شمولية النشافة من خلال رابط التحقق هنا، وإزالة القابس الكهربائي والتوقف عن استخدام النشافة، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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