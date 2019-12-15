شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وصواعق بحي لبن في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة وصواعق بحي لبن في الرياض، حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار مما أدى إلى إغلاق معظم الطرقات.

وبدا في المقطع السيارات متوقفة بالشوارع خلال سقوط الأمطار الغزيرة، حيث لاقي الفيديو انتشارا واسعا على موقع “تويتر”، حيث انهالت التعليقات علي المقطع المتداول توضح أن الأمطار خير وبركة.

وكانت هيئة الأرصاد دعت المواطنين لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الجو القارص، مشددة علي ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والحذر من الرياح المصاحبة للأمطار ومن الرعد والبرق وأهمية وجود السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن الأشجار والمرتفعات.