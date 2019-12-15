شكرا لمتابعة خبر عن «سكاي نيوز» تسلط الضوء على نجاح فعاليات موسم الرياض في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطت شبكة ” سكاي نيوز ” الضوء على ما حققه موسم الرياض من نجاح كبير في الشرق الأوسط، من حيث الفعاليات وعدد الزوار.

وأوضحت أن ” موسم الرياض ” قدم أكثر من 100 فعالية، وذلك خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة.

كما حطم موسم الرياض التوقعات وحقق نجاحًا منقطع النظير؛ بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وتم إطلاق فعاليات موسم الرياض لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسمًا بهدف جذب السياح للمملكة.