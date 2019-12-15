شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار وبرد على غرب المزاحمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة المزاحمية في منطقة الرياض، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة وسقوط حبات البرد، فضلًا عن رياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو هطول الأمطار والبرد على غرب المزاحمية، وسط أصوات تساقط أمطار الخير على أرض الطريق.