شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة توضح حقيقة اندلاع حريق بمطار الملك عبد العزيز الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، حقيقة اندلاع حريق مطار الملك عبد العزيز الدولي. وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم الأحد بدء تجارب في ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمي؛ لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة الطوارئ ” . وأوضحت الإمارة أن التجربة ستستمر 5 أيام من العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين.

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