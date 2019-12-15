شكرا لمتابعة خبر عن جسر الملك فهد يمنح أبناء الشهداء 50% خصما ومسارا خاصا لإجراءات سفرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خصم بقيمة 50% من رسوم بوابات الرسوم لأبناء الشهداء بالمملكة والبحرين ممن هم دون سن الـ 18 عاماً. وأعطي القرار أبناء الشهداء أحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة للطلاب. وجاء القرار امتداداً لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين، واستشعارًا لدورها بتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

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