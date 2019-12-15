شكرا لمتابعة خبر عن هل يمكن توكيل أكثر من شخص للترافع في نفس الدعوى ؟..«العدل» تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على إستفسارات المستفيدين ، اليوم الأحد إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة .
جاء ذلك في رد حاسم على مواطن يتساءل قائلاً ” عندي دعوى وأرغب توكيل شخصين في الترافع فهل يمكن ؟ ، ليرد عليه موضحاً جواز ذلك نظاماً .
ويهدف حساب التواصل العدلي إلى نشر التوعية بالحقوق والواجبات عبر التواصل مع المستفيدين .
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