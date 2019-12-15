بعد طلاقها من أمير سعودي بارز .. هكذا أصبحت فنانة سورية شهيرة (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي محركات البحث في جمهورية مصر العربية وذلك بعدما انتشر في الآونة الأخيرة، شائعة خلعها للحجاب، وعودتها للتمثيل، فتم الكشف عن أنها لم تخلعه.





إليكم بعض المعلومات الخاصة بشمس البارودي، والتي تعد زوجة الفنان حسن يوسف.

حيث إن البارودي من أصولٍ سورية هي حاليًا معتزلة الفن، وقد درست في معهد الفنون المسرحية عامين ونصف ثم حصلت على دور في مسلسل تلفزيوني بعنوان "العسل المر".

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تزوجت بعد ذلك من الأمير خالد بن سعود في عام 1969 ولكنها طلقت بعد ذلك بفترة وجيزة، ثم تزوجت الفنان حسن يوسف عام 1972 وأنجبا 3 أولاد وفتاة.

في عام 1985 قررت اعتزال الثمثيل وارتداء الحجاب بعدما عادت من رحلة عمرة.

أبرز أعمال شمس البارودي

فقدمت شمس البارودي أعمالًا أبرزها: عالم الشهرة، واثنين على الطريق، و للقطط السمان، ودموع بلا خطايا، والطيور المهاجرة، وواحدة بعد واحدة ونص، والمجرم إنصاف، وكفاني يا قلب، وابنتي والذئب، وشاطئ الحب.، مراهقة من الأرياف، وحب على شاطئ ميامي، والمطلقات، والجبان والحب، رحلة العمر، وكان الحب، والمرأة التي غلبت الشيطان، والرجل الآخر، والشياطين والكورة، وامرأة سيئة السمعة، وفندق السعادة، وحمام الملاطيلي، ورحلة حب، والمتعة والعذاب، والغشاش، وفرقة المرح شارع الملاهي،والشجعان الثلاثة، والشيطان، وهي والشياطين، والمساجين الثلاثة، وحكاية 3 بنات، وفارس بن حمدان، وليلة الزفاف: نوال، الرهبة ودنيا البنات وهي والرجال.