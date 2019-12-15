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عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل مجددًا بسبب أغنية “عقوبة” التي غنتها في حفلها الذي أقيم الجمعة في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات “موسم الرياض” ، أعادت خلاله مقطعًا منها عدة مرات وتقول فيه: “ولو طال الأسف ما راح أسامح” .

وتداول الجمهور المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فبعضهم هاجم أصالة، بسبب تكرارها للمقطع بطريقة عفوية دلت بها على كبريائها؛ ما أفقد الأغنية معناها الحقيقي خاصةً أن صوتها يمتاز بالقوة.

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عقوبة موجعة للفنانة أصالة تفقدها توازنها في موسم الرياض (فيديو)



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وأكد آخرون أن تكرار أصالة للمقطع به نوع من التأكيد على أنها لن تسامح على ما حدث بحقها، مشيرين إلى تعرضها للخيانة من زوجها المخرج المصري طارق العريان، فيما أشاد مغردٌ بالأغنية فقال: “غنتها بشكل يسكت كل مخلوقات الأرض احترامًا لصوت ذا، أول مرة أسمع أغنية عقوبة بشكل ذا”.

وكان الجمهور المصري قد أعلن طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان؛ إذ تم تدشين هاشتاغ يحمل اسم “طلاق أصالة” عبر موقع التغريدات “تويتر”؛ إذْ استطاع أن يتصدر موقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من تدشينه.