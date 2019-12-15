شكرا لقرائتكم خبر عن قتل زوجته ذات الـ 18عاما خنقا بيديه بسبب رفضها تلبية رغبته خلال العلاقة الحميمية والان مع التفاصيل

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