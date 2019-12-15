القيادة تهنّئ ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، برقية تهنئة للملك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، والذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بهذه المناسبة.
وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار.
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