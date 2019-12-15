بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس توكاييف، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس توكاييف بهذه المناسبة، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، له ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنّئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.