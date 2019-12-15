أمين نجران يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة

تفقّد أمين منطقة نجران المهندس «حمد بن حسين عيبان»، عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها وأعمال التحسين والتجميل بالمنطقة وصيانة الأرصفة والإنارة.
جاء ذلك خلال جولة أجراها أمين منطقة نجران، أمس السبت، وشملت الوقوف على أعمال السفلتة الجارية بعدد من المواقع، وأعمال التحسين والتجميل وصيانة الأرصفة والإنارة، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والتقى المقاولين المنفذين لتلك المشاريع.
وأشاد أمين منطقة نجران على سرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية.
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