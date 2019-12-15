ورشة عمل تثقيفية لوزارة الإسكان بمحافظة القرى.. غدًا

تعقد محافظة القرى بمنطقة الباحة، غدًا الاثنين، ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان؛ لاستعراض منتجات الوزارة.
وقال محافظ القرى «خالد بن عبدالله العبيلان»، إن ورشة العمل ستتناول رؤية ورسالة وزارة الإسكان وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل وأيسر الطرق، فضلًا عن تقديم عرض مرئي وشرح لمختلف منتجات الوزارة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.
ونوّه «العبيلان» بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن، داعيًا الجميع للحضور والاستفادة.
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