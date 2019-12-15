الحصيني: الحالة الممطرة يستمرّ تأثيرها 3 أيام على الرياض والمنطقة الشرقية

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة الممطرة على الرياض، والمنطقة الشرقية لمدة ثلاثة أيام.

وقال الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»- إنه من «المتوقع استمرار الحالة الممطرة على الرياض بما فيها العاصمة والمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

وأضاف الباحث في الأرصاد، أن الحالة الممطرة تمتدّ إلى مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب المدينة المنورة والقصيم، ودول الخليج، مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى، يعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع.

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ونشر الحصيني، مقطع فيديو يوضح هطول أمطار متفاوتة على بعض أحياء منطقة الرياض، والتي بدأت منتصف الليل، إلى صباح اليوم الأحد، متوقعًا تزايدها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت -في تقريرها بشأن حالة طقس اليوم الأحد- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في مناطق مكة وتبوك والباحة وعسير.

كما توقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء، فضلًا عن تعرض منطقة جازان إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حدّ السيول.