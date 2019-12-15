«تخصُّصي تبوك» ينهي معاناة مصاب بحروق عميقة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إنهاء معاناة مصاب بحروق عميقة من الدرجة الثانية والثالثة، تجاوزت نسبتها 70% من جسده.

وتعرَّض المصاب نتيجة لذلك إلى تسمم بكتيري قاتل أصيب به لمدة 15 يومًا، وجلطات رئوية حدثت له خلال فترة العلاج وتكرَّرت مرتين.

وبعد شفاء المصاب من التسمُّم البكتيري والجلطات خضع لعملية رقع لتغطية الحروق العميقة وتكللت بالنجاح بعد فترة علاج استمرَّت أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في وحدة الحروق؛ حيث غادر بعدها المستشفى بعد تماثله للشفاء، وهو بأتَمِّ الصحة والعافية.