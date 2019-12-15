السعودية اليوم / الأرصاد الجوي البريطاني يُحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية



لندن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

حذر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا من توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في أجزاء واسعة من البلاد حتى صباح غد الاثنين.

و أصدر المكتب تحذيرات جراء توقع فيضانات في عشرة مناطق غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس.

وشهدت بعض المناطق الشمالية من البلاد تساقط الجليد بكثافة مما سبب عرقلة في حركة السير والموالصلات خصوصًا في مقاطعة ديربيشير.

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13:54ت م

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