السعودية اليوم / إزالة حظائر مواشي مخالفة بمحافظة بحرة



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

أزالت بلدية محافظة بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر مواشي مخالفة للأنظمة بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع ، وذلك للحد من مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بمحافظة بحرة.

وبين رئيس البلدية المهندس رائد بن ناصر الشريف ، أن جهود البلدية تأتي حفاظاً على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي خاصة داخل النطاق العمراني والتجمعات السكنية إلى جانب مكافحة الظواهر السلبية ومنها بيع المواشي بطريق غير نظامية.

وأكّد ضرورة تعاون المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والاسهام إيجاباً في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة.

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13:53ت م

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