السعودية اليوم / وزير النقل يلتقي وزير التجهيزات والنقل الجيبوتي



الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير التجهيزات والنقل الجيبوتي موسى محمد أحمد.

وشهد اللقاء حضور كل من معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي الأستاذ عبدالعزيز المطر، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر ‏المسفر، ومستشار نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس خالد الرميح، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون والاتفاقيات هيثم قواص.

وتواجد من الجانب الجيبوتي السفير الجيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمه، ومدير عام الخطوط الجوية الجيبوتية عبدالرحمن علي عبدالله.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة وسبل التعاون في مشاريع مختلفة، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

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13:49ت م

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