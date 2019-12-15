السعودية اليوم / القيادة المدرسية" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة رياض الأطفال ، اليوم برنامج "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة" ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بحضور ٣٠ متدربة.

ويتناول البرنامج على مدى خمسة أيام أهمية المرحلة التعليمية في الطفولة المبكرة وتوجهات وزارة التعليم، ومهارات توفير بيئة تعليمية محفزة للتعليم وتغذية التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية مع المجتمع، إلى جانب توظيف أساليب وأدوات فاعلة لقياس وتقويم الإدارات وتطوير مهارات إعداد الخطط التشغيلية لمدارس الطفولة المبكرة وفق منهجية علمية ومتابعة تنفيذها.

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13:47ت م

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