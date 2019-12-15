السعودية اليوم / تأهيل 40 مدرباً بتقنية الأحساء لبناء السلام وقيادة الحوار المجتمعي



الأحساء 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

اختتم مركز الحوار الوطني بالمنطقة الشرقية اليوم تأهيل 40 مدرباً من الكلية التقنية بالأحساء، لقيادة الحوار المجتمعي "بناء السلام المجتمعي"، ضمن برنامج الشراكة بين برنامج الملك عبدالعزيز للحوار الوطني "نسيج" ،والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ،

وهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على غرس قيم الحوار المجتمعي وترسيخ مبادئ الانسجام بين فئات المجتمع، وكذلك رفع المستوى المعرفي والإثراء المعلوماتي للمشاركين.

وسيتولى المدربون حقيبة الحوار المجتمعي بالمنطقة الشرقية لتدريب متدربي الكلية المستجدين في أسابيع تهيئة المتدربين الجدد على الحوار الوطني وبناء السلام المجتمعي، وتمكين القيم من خلال الأنشطة والمسابقات والبرامج التدريبية.

وتضمن البرنامج مسارين، الأول "البناء المعرفي لقائد الحوار المجتمعي"، وتناول أهداف برنامج الحوار الوطني، وغرس قيم الحوار المجتمعي ، وصناعة الانطباعات الإيجابية بين فئات المجتمع، وسمات قائد الحوار المجتمعي، وأثر إيمان قائد الحوار المجتمعي بالقيم ، ومهارة تحويل المواقف السلبية إلى إيجابية، إضافة إلى عوامل نجاح البرنامج، أما المسار الثاني، فهو "البناء الإثرائي لقائد الحوار المجتمعي"، وشمل مفهوم السلم المجتمعي في الطبيعة البشرية، وتطبيقات في بناء السلم المجتمعي ، وعوامل بناء السلم المجتمعي مع عرض عدد من التجارب الناجحة في ذلك .

// انتهى //

13:46ت م

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