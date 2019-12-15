السعودية اليوم / مؤتمر عربي يناقش الحوكمة المؤسسية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة



القاهرة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا الاثنين بسلطنة عُمان مؤتمر عربي حول "حوكمة الإدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بعُمان، وبمشاركة ممثلي 18 دولة عربية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أن المؤتمر سيناقش مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة، وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية، والحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الحوكمة في الرؤى المستقبلية للدول، وسياسات وممارسات الحوكمة في الإدارة العامة، وتجارب وممارسات عربية ودولية رائدة في مجال الحوكمة، مع عرض للأدلة الوطنية لحوكمة الإدارة العامة "أهميتها، متطلباتها، منهجية إعدادها".

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13:35ت م

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