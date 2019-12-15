السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" في مسقط / إضافة أولى وأخيرة



بعد ذلك ألقى الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لسلطنة عمان، لاستِضافتِها هذا المؤتمر.

وقال: "إن التحديات التي تنتظرنا كثيرة ومتشعبة، وتفرض علينا عملاً إعلامياً علمياً ومؤثراً، وأن الصورة قد تختلف، والتطورات قد تجعلنا أسرى الماضي عوضاً أن نكون رواد المستقبل، هذه الحقيقة أدركناها في اتحاد وكالات الأنباء العربية وسعينا في عملنا المهني إلى إبراز أمرين مهمين: الأول: أن التفاعل الإيجابي بين وسائل الإعلام العربية له مردوده الفاعل والمؤثر في تطويرها لترتقي إلى مصاف المؤسسات الاعلامية الدولية، والثاني: أن الاهتمام بالإنسان، بالإعلامي العربي، وتأهيله وتدريبه وزيادة قدراته ومده بالخبرات والثقافات والتجارب الإقليمية والدولية له نتائج أساسية في انطلاقة المؤسسات الإعلامية العربية وفي قيامها بالدور المطلوب منها".

وأضاف "أنه انطلاقاً من هذين المرتكزين نجح الاتحاد في أن يحتل المكانة المميزة في الساحة العربية والدولية وحقق منذ تأسيسه خطوات مشهودة على صعيد تدريب وتطوير الأيادي المتخصصة التي هي الأساس في تطوير البنى التحتية لوكالات الأنباء فيما تمكن على صعيد آخر من أن يُطل على العالم ويتعامل معها بتمام هيبة وحقوق المنظمة غير الحكومية التي يزداد باستمرار الاتكال على مثيلاتها اليوم في التفكير الدولي الجديد".

وبين أن اتحاد وكالات الأنباء العربية يعد اليوم واحداً من أهم ثلاث منظمات دولية فاعلة في نطاق وكالات الأنباء في العالم، حيث ترأس خلال ستة مؤتمرات دولية لوكالات الأنباء أهم الجلسات التي تناقش وتعالج وتقدم الحلول للمشاكل التي تعترض وكالات الأنباء في العصر الحالي منها الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة.

وقال: إننا بحاجة قصوى إلى أي اتحاد، وبات مفروضاً علينا، أن نتعرف أكثر فأكثر على أحوالنا ونتساءل عن حجم ما يمكن أن يحققه اتحاد وكالات الأنباء العربية من عمل ومردود إيجابي لدولنا وشعوبنا وأمتنا للقيام بالمزيد من العطاء والعمل.

عقب ذلك تم تكريم الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية لإدارته للاتحاد خلال فترة ترؤسه له خلال الفترة الماضية.

ثم بدأت جلسة حوارية بعنوان "وكالات الأنباء في مواجهة الأخبار الكاذبة وسياسات التضليل الإعلامي"، شارك فيها الدكتور عبدالله الكندي من قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، والأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار، ورئيس مجموعة الأسوسيشن البريطانية رئيس المجلس الدولي لوكالات الأنباء كلايف مارشال، والأمين العام للمؤتمر الدولي لوكالات الأنباء مكسيم منشيف.

بعد ذلك افتتح معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان معرض الصور المقام بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" في مسقط / إضافة أولى وأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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