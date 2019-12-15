السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" في مسقط



مسقط 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

افتتحت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، بحضور معالي رئيس وكالة الأنباء

ويبحث المؤتمر، عددًا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الملفات الإدارية والمالية.

ورحب معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان في تصريح صحفي بالمشاركين في أعمال المؤتمر مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم لهذا الاتحاد عبر التعاون والتكامل بين وكالة الأنباء العمانية والاتحاد.

وتطرق معاليه إلى مسؤولية وكالات الأنباء في تقديم الرسالة الإعلامية وما تتعرض له وسائل الإعلام من تحديات خاصة فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدًا أن هناك تعاوناً وتكاملاً بين وكالات الأنباء العربية عبر اللقاءات والنشرات المشتركة التي تقدمها وتنشر بصور متزامنة بالتعاون والتنسيق بينها.

من جانبه، أوضح مدير عام وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي في كلمة له أن الاجتماع يتناولُ العديد من الموضوعات المهمة بالنسبة لعمل وأداء وكالات الأنباء العربية، وأهمية وضرورة تطويره وتحقيق أكبر قدر من التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق صالح الدول والشعوب في الوطن العربي.

وأشار إلى ما تمرُّ به المنطقة، خليجيًا وعربيًا وإقليميًا من تحديات، وما يعيشه الإعلامُ من تطورٍ متواصلٍ، مبيناً أن هناك مسؤوليةً كبيرةً، وعبئاً ثقيلاً يقعان على عاتق وكالات الأنباء العربية، باطلاع المواطن العربي على مجريات الأحداث والتطورات عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بأكبر قدر من الوضوح والصراحةِ والمصداقيةِ، وتعزيز توجهات السلام والحوار البناء بين دول المنطقة، وحل مختلف النزاعات بالطرق السلمية.

ثم ألقى معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح كلمة أوضح فيها أن الاتحاد قطع شوطاً مهماً في مسيرته وحقق نجاحاً ملموساً في تطوير عمل الوكالات سواء في الأداء أو الأدوات أو الخطاب الإعلامي نفسه، مشيراً إلى أن طريق النجاح لا يتوقف عند حد معين بل مازال أمام الجميع الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل والتعاون.

وجدد التأكيد على أن الإعلام العربي بصفة عامة أو وكالات الأنباء العربية خاصة لا تنقصها الإمكانات أو الخبرات والكفاءات أو الأفكار والأدوات، بل تحتاج التعاون الفاعل والجاد، مشيراً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه وتعترض طريق عمل وكالات الأنباء العربية امتلاك المعلومة والمعرفة وامتلاك القدرة، ولن يتحقق ذلك إلا بتعهد العاملين في المجال الإعلامي بالرعاية والعناية والتدريب وتأهليهم وتزويدهم بالأساليب والأدوات الحديثة، مؤكداً أهمية تطوير عملية التدريب وتعزيز آفاقها لتشمل كافة المجالات الإعلامية بما يحقق للإعلامي العربي القدرة على أداء واجبه بنجاح واقتدار.

// يتبع //

13:29ت م

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مسقط 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسافتتحت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، بحضور معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ورؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.ويبحث المؤتمر، عددًا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الملفات الإدارية والمالية.ورحب معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان في تصريح صحفي بالمشاركين في أعمال المؤتمر مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم لهذا الاتحاد عبر التعاون والتكامل بين وكالة الأنباء العمانية والاتحاد.وتطرق معاليه إلى مسؤولية وكالات الأنباء في تقديم الرسالة الإعلامية وما تتعرض له وسائل الإعلام من تحديات خاصة فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدًا أن هناك تعاوناً وتكاملاً بين وكالات الأنباء العربية عبر اللقاءات والنشرات المشتركة التي تقدمها وتنشر بصور متزامنة بالتعاون والتنسيق بينها.من جانبه، أوضح مدير عام وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي في كلمة له أن الاجتماع يتناولُ العديد من الموضوعات المهمة بالنسبة لعمل وأداء وكالات الأنباء العربية، وأهمية وضرورة تطويره وتحقيق أكبر قدر من التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق صالح الدول والشعوب في الوطن العربي.وأشار إلى ما تمرُّ به المنطقة، خليجيًا وعربيًا وإقليميًا من تحديات، وما يعيشه الإعلامُ من تطورٍ متواصلٍ، مبيناً أن هناك مسؤوليةً كبيرةً، وعبئاً ثقيلاً يقعان على عاتق وكالات الأنباء العربية، باطلاع المواطن العربي على مجريات الأحداث والتطورات عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بأكبر قدر من الوضوح والصراحةِ والمصداقيةِ، وتعزيز توجهات السلام والحوار البناء بين دول المنطقة، وحل مختلف النزاعات بالطرق السلمية.ثم ألقى معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح كلمة أوضح فيها أن الاتحاد قطع شوطاً مهماً في مسيرته وحقق نجاحاً ملموساً في تطوير عمل الوكالات سواء في الأداء أو الأدوات أو الخطاب الإعلامي نفسه، مشيراً إلى أن طريق النجاح لا يتوقف عند حد معين بل مازال أمام الجميع الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل والتعاون.وجدد التأكيد على أن الإعلام العربي بصفة عامة أو وكالات الأنباء العربية خاصة لا تنقصها الإمكانات أو الخبرات والكفاءات أو الأفكار والأدوات، بل تحتاج التعاون الفاعل والجاد، مشيراً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه وتعترض طريق عمل وكالات الأنباء العربية امتلاك المعلومة والمعرفة وامتلاك القدرة، ولن يتحقق ذلك إلا بتعهد العاملين في المجال الإعلامي بالرعاية والعناية والتدريب وتأهليهم وتزويدهم بالأساليب والأدوات الحديثة، مؤكداً أهمية تطوير عملية التدريب وتعزيز آفاقها لتشمل كافة المجالات الإعلامية بما يحقق للإعلامي العربي القدرة على أداء واجبه بنجاح واقتدار.// يتبع //13:29ت م0069

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.