السعودية اليوم / مهارات السكرتارية الإبداعية" برنامج تدريبي بإمارة نجران



نجران 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

نظمت إمارة منطقه نجران بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات السكرتارية الإبداعية"، وذلك بمقر إمارة المنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة عبدالله بن سعود السلولي، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة لوضع خطة متكاملة لتدريب جميع الموظفين في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، للرقي بمستوى الأداء الوظيفي لهم.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للعديد من البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى منسوبي إمارة المنطقة بمحافظاتها ومراكزها وتنمية مهاراتهم بما يخدم العمل والصالح العام.

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13:18ت م

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