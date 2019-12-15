شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من18 / 4 حتى 23 / 5 / 1441 هـ, الموافق ١٥ ديسمبر حتى ١٨ يناير في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث الوطني الذي يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافيّ أصيل، وتراث وطنيّ متنوع، تمثل أحد أوجه هذا الدعم لمربي ومحبي الإبل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي".

وأضاف: "المهرجان يمثل إحياءً للتراث ومحافظة عليه، ولما للإبل ومكانتها الثقافية عند العرب لا سيما في المملكة, ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.