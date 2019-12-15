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شكرا لقرائتكم هل يمكن تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة؟.. العدل تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يمكن تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة؟.. العدل تجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والمختص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، اليوم الأحد إمكانية تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة.
جاء ذلك في رد من التواصل العدلي، على مواطن وجه تساؤلاً قال خلاله: ”عندي دعوى وأرغب توكيل شخصين في الترافع فهل يمكن؟.
وأجاب حساب التواصل العدلي بقوله “إنه يجوز تعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة”.
ويهدف حساب التواصل العدلي إلى نشر التوعية بالحقوق والواجبات عبر التواصل مع المستفيدين.
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