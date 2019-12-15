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2019-12-15 حقيقة اندلاع حريق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، حقيقة اندلاع حريق مطار الملك عبد العزيز الدولي. Advertisements وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : ”بدأت اليوم الأحد تجارب في ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمي؛ لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة الطوارئ”. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن التجربة ستستمر 5 أيام من العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين. شارك الخبر







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