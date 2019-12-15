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صور.. هبوط بالطبقة الإسفلتية يهدد مرتادي الطريق بـ #جازان
تسبب في تضرر العديد من المركبات
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
شكا عدد من المواطنين ومرتادي شارع المطاعم بشمال مدينة جيزان من وجود هبوط في الطبقة الإسفلتية؛ ما تسبب في تضرر بعض المركبات بعد السقوط فيها.
وقال عدد من الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“: “قمنا بوضع عدة علامات تحذيرية لمرتادي هذا الطريق من الأخشاب والبلوك وذلك من أجل عدم السقوط فيها مجدداً وأيضا لتلافي حدوث كارثة حقيقية في الأيام المقبلة”.
وأكد الأهالي أن هذا المكان يشهد كثافة في السيارات وخاصة الخارجة من المطاعم المجاورة لها.
وناشد مرتادو هذا الشارع عبر الـ”متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بإصلاح هذا الهبوط في أسرع وقت ممكن، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في سرعة التجاوب مع مطالبهم.
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