شكرا لقرائتكم شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض شهدت الرياض صباح اليوم الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تفاعل معها رواد مواقع الاجتماعي بتداول صور ومقاطع فيديو توثق هطول الأمطار. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة. شارك الخبر







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