السعودية اليوم / طلاب مدارس التعليم بنجران يزورون موقع الأخدود الأثري



نجران 18 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

زار عدد من طلاب مدارس التعليم بمنطقة نجران أمس، موقع الأخدود الأثري، للإطلاع على ما يحتويه من آثار ومعالم أثرية، وكان في استقبال الطلاب موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، حيث تجول الطلاب داخل موقع الأخدود الأثري واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع من آثار ومعالم ثاريخية، كما شاهدوا الأسوار والقلعة التاريخية ورحى الأخدود الشهير، إضافة إلى ما يحتويه الموقع من نقوش ورسومات صخرية ومعالم أثرية، ومشاريع تطويرية تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمواقع، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة، وطلاب وطالبات المدارس بنجران، للاطلاع على هذه الآثار العريقة، مشيراً إلى أن منطقة نجران تمتاز بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.

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12:29ت م

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