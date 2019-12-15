السعودية اليوم / انطلاق أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في أبوظبي



جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي اليوم, أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، والتي تعقد خلال الفترة ما بين 15 و17 ديسمبر 2019.

وبدأت أعمال الدورة باجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي ناقش التقارير ومشاريع القرارات والوثائق التي سيتم تقديمها للاجتماع الوزاري غدا 16 ديسمبر 2019.

وألقى الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عسكر موسينوف، كلمة ترحيبية أشاد فيها بالبرامج والإنجازات التي تحققت في المجال الصحي في الدول الأعضاء منذ انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي استضافتها المملكة العربية

كما أثنى السفير موسينوف على المساهمات التي قدمتها اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا (كومستيك)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو).

ويأتي في مقدمة مباحثات وزراء الصحة في الدول الأعضاء في الدورة الحالية, برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة للفترة 2014-2023 وتعزيز التعاون في هذا المجال, كما تشمل النقاشات نمط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها والحالات الصحية الطارئة والكوارث، بالإضافة إلى صحة الأمهات والأطفال وتغذيتهم، والاعتماد على الذات في توفير وإنتاج الأدوية واللقاحات والوسائل التكنولوجية الطبية.

// انتهى //

12:06ت م

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جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسانطلقت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي اليوم, أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، والتي تعقد خلال الفترة ما بين 15 و17 ديسمبر 2019.وبدأت أعمال الدورة باجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي ناقش التقارير ومشاريع القرارات والوثائق التي سيتم تقديمها للاجتماع الوزاري غدا 16 ديسمبر 2019.وألقى الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عسكر موسينوف، كلمة ترحيبية أشاد فيها بالبرامج والإنجازات التي تحققت في المجال الصحي في الدول الأعضاء منذ انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة 5 ــ 7 ديسمبر 2017.كما أثنى السفير موسينوف على المساهمات التي قدمتها اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا (كومستيك)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو).ويأتي في مقدمة مباحثات وزراء الصحة في الدول الأعضاء في الدورة الحالية, برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة للفترة 2014-2023 وتعزيز التعاون في هذا المجال, كما تشمل النقاشات نمط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها والحالات الصحية الطارئة والكوارث، بالإضافة إلى صحة الأمهات والأطفال وتغذيتهم، والاعتماد على الذات في توفير وإنتاج الأدوية واللقاحات والوسائل التكنولوجية الطبية.// انتهى //12:06ت م0049

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.