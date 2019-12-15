السعودية اليوم / توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الظروف الجوية



بغداد 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي اليوم نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية وانعدام الرؤية إلى الصفر بسبب الضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة مطار بغداد في بيان صحفي أنه سيتم فتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية حينما تتحسن الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية, داعيةً المسافرين إلى تفهم الأمر حفاظًا على سلامتهم.

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12:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.