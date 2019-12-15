السعودية اليوم / تخصصي تبوك ينقذ مصاب من حروق عميقة



تبوك 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في معالجة مصاب كان يعاني من حالة حرجة جداً بسبب تعرضه إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة العميقة بنسبة 70 % من جسمه.

وتعرض المصاب نتيجة لذلك إلى تسمم بكتيري قاتل أصيب به لمدة 15 يوم، وكذلك جلطات رئوية حدثت له خلال فترة العلاج وتكررت مرتين وبعد امتثال حالته للشفاء تم عمل رقع جلدية له لتغطية الحروق العميقة وتكللت هذه العملية بالنجاح بعد فترة علاج أستمرت أكثر من الثلاث أشهر تقريباً قضاها في وحدة الحروق حيث غادر بعدها المستشفى بعد تماثله للشفاء وهو بأتم الصحة والعافية - ولله الحمد - .

// انتهى //

11:17ت م

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