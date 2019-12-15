شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سيول بجازان.. والمدني يرفع جاهزيته والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقه لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيره وسيول ونشاط في الرياح السطحيه .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول . وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.