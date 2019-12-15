شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة الرياض, شملت أنحاء متفرقة من العاصمة, ومازالت السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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