شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 61 وظيفة إدارية والان نبدء بالتفاصيل
تدعو وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (61) وظيفة شاغرة منها (57) وظيفة للرجال و (4) وظائف للإناث.
يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحاً) يوم الأحد الموافق (1441/04/25هـ) وينتهي الساعة الرابعة (مساءً) يوم الخميس الموافق (1441/04/29هـ)، وذلك عبر منظومة جدارة.
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