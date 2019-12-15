شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية حريق في مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مطار الملك عبدالعزيز عن بدء تجارب من اليوم الأحد في ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمي، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة الطوارئ وتستمر 5 أيام من العاشرة صباحاً ولمدة ساعتين.

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