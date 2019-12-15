شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على #تبوك حتى السابعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 أمطار رعدية على #تبوك حتى السابعة مساء مصحوبة برياح نشطة تسبب تدني الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. شارك الخبر







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